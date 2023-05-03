У прилетевшего из Москвы в ХМАО пассажира заподозрили корь

У пассажира, прилетевшего из Москвы в Нижневартовск, заподозрили корь. Окончательный диагноз пока не поставлен, тем не менее санврачи начали эпидемиологическое расследование, сообщили журналистам в окружном Роспотребнадзоре.

«В настоящее время проходит комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на установление всех контактных лиц. У пассажира, который прилетел в Нижневартовск, окончательный диагноз не выставлен. Но каждый случай с клиническим проявлением высокой температуры и сыпи расценивается как подозрительным по кори», — отметили в пресс-службе ведомства изданию Muksun.fm.

Накануне в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столице наблюдается рост спорадической (отдельной, единичной) заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых жителей. В ведомстве заверили, что ситуация не является критической. «Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания», — отметили в депздраве.

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