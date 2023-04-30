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8 из 10 родителей Югры против исключения английского из перечня обязательных предметов в школе

Только 12% югорчан поддержали исключение английского из обязательных школьных предметов

8 из 10 родителей Югры против исключения английского из перечня обязательных предметов в школе
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Лишь 12% югорчан считает правильным решением исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. Против нововведения выступили 8 из 10 родителей учеников. По их мнению, что английский остается языком международного общения, а методика его преподавания отработана годами. Об этом сообщают представители портала SuperJob.

«Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения? Общество относится к этой идее осторожно: 6 из 10 опрошенных (62%) против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности. Сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 16%. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским», – рассказали в SuperJob.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 343, комментариев: 0
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