Югорчан предупредили о введении особого противопожарного режима

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о введении особого противопожарного режима с 28 апреля. На всей территории округа установили запрет сжигание мусора и сухой травы. Также нельзя разводить костры, применять открытый огонь, использовать мангалы и проводить пожароопасные работы, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«В период действия особого противопожарного режима необходимо ограничить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу», − говорится в сообщении МЧС России по Югре.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа.