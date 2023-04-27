В Югре система здравоохранения развивается и в крупных городах, и в малых поселениях

В Ханты-Мансийском районе идет общественная приемка двух важных и долгожданных объектов здравоохранения – в поселке Кирпичный сдана врачебная амбулатория площадью 128 квадратных метров, а в Согоме – самом труднодоступном поселении района – фельдшерско-акушерский пункт. Такую информацию озвучили на координационном совете по возведению объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей нацпроектов под председательством Натальи Комаровой.

«Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта – большая радость для всех жителей Согома. В учреждении уютно, светло, есть все, что нужно для оказания медицинской помощи; качеством мы довольны», – поблагодарила губернатора фельдшер Елизавета Белкина, переехавшая в глубинку по программе «Земский доктор», сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Замдиректора департамента здравоохранения Елена Касьянова добавила, что в новых медицинских учреждениях предусмотрена вся техническая часть для телемедицины: «Планируем организовать условия для дистанционного консультирования и мониторирования состояния пациентов. Лицензии двум медицинским учреждениям будут оформлены до первого июня текущего года».