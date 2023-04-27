Экс-сотрудник ДПС из Югры проведет 8 лет в колонии за взятки от предпринимателей

Нефтеюганский районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по Югре. Он признан виновным в получении взяток в значительном и крупном размерах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в период с февраля по апрель и в сентябре 2018 года сотрудник полиции получал от индивидуальных предпринимателей незаконные вознаграждения за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района. Общая сумма полученных им взяток составила 435 тыс рублей.

Суд приговорил экс-полицейского к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 6 лет.