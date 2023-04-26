В Югре автобус сбил ребенка в наушниках

Накануне, 25 апреля, в Белоярском в ДТП пострадала 13-летняя девочка. По предварительной информации, несовершеннолетняя была в наушниках, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Около 21:30 в городе Белоярский, 50-летний водитель, управляя транспортным средством «Lotos 206», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении 13-летней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы», − сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, в том числе один ребенок.