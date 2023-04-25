Стратегическая сессия по развитию БПЛА прошла в Югре

В Югре состоялась стратегическая сессия, посвященная созданию инфраструктуры для беспилотных летательных аппаратов. Она прошла на базе технопарка высоких технологий в Ханты-Мансийске. В разговоре приняла участие Наталья Комарова.

«В этом году разработали проект концепции создания инфраструктуры для создания, использования беспилотных летательных аппаратов, – цитирует губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. – Заключены соглашения с региональными, федеральными компаниями по производству, эксплуатации дронов, их комплектующих. С нашими партнерами на стратегической сессии договорились о вариантах решений по обеспечению безопасного использования дронов, доукомплектованию имеющихся вертолетных площадок необходимой инфраструктурой для использования БАС, созданию системы сертификации беспилотников, обучению специалистов. Советским политехническим колледжем получена лицензия на ведение образовательной деятельности по программам обучения операторов беспилотных летательных аппаратов».

Первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродоврассказал, что легкомоторные самолеты, которые мониторят лесные пожары в Югре, можно заменить на беспилотники, но для этого нужно будет решить техническую задачу по организации постоянного видеоканала связи с аппаратом.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» по поручению президента разрабатывается в России с декабря 2022 года. В Югре запуск масштабного использования БАС запланировано на 2025-2026 годы, и к 2030 году над регионом на постоянно будут летать не менее шести тысяч дронов.