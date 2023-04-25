В Югре обсудили творческую реализацию детей с особенностями развития

В Югре действует почти 150 инклюзивных клубных формирований на базе культурно-досуговых организаций округа, там занимаются творческой самореализацией и развитием около 2,5 тысяч особенных детей. Об этом было сказано на заседании совета по делам инвалидов, которое провела Наталья Комарова. Одним из важных вопросов повестки дня была создание инклюзивной экосистемы в сфере культуры, где могут заниматься дети и молодые люди с особенностями развития.

Важной точкой сборки подобных активностей стал Окружной дом народного творчества, который с прошлого года сопровождает проект Минкульта РФ «Придумано в России», а также в целом мониторит и анализирует инклюзивные творческие лаборатории в Югре. «В апреле 2023 года в окружном доме народного творчества начинает работу проектная мастерская «Инклюзивные практики Югры на современном этапе», в которой муниципальные образования автономного округа представят творческие проекты по направлениям: музыкальное, театральное, танцевальное, литературное, декоративно-прикладное, изобразительное творчество и креативные технологии», – рассказал и.о. департамента культуры Югры Владимир Фризен.

Завершая работу совета, губернатор обозначила необходимость сосредоточить общественные организации инвалидов в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа, который находится в стадии реформирования в новую структуру – департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. «Это будет технологически правильное решение», – подчеркнула глава Югры.