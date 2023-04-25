В Югре распределили финансирование по актуальным госпрограммам

Более 105 млн рублей дополнительно получит строящийся в Сургутском районе музейный комплекс «Барсова Гора» – в рамках программы «Культурное пространство». Такое решение приняло правительство Югры по итогам актуализации государственных программ под председательством Натальи Комаровой, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

«Бенецифиаром» других решений в основном станет сфера ЖКХ. Так, в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» исполнительная власть автономного округа направила 234 млн рублей на капремонт объектов инфраструктуры. Также почти 600 млн рублей будут распределены на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство водоочистных сооружений в Октябрьском районе, канализационно-насосной станции, сетей водоотведения в Пойковском, фильтровальной станции в Нефтеюганске, канализационных очистных сооружений в Кондинском, котельной в Березово на 6МВт.

«Прошу незамедлительно открыть все каналы и коммуникации для работы с муниципальными образованиями по реализации принятых решений», – настроила членов правительства Наталья Комарова.