Директор УК в ХМАО предстанет перед судом за демонтированную детскую площадку

В Октябрьском районе ХМАО перед судом предстанет директор управляющей компании ООО «УК «Талинское благоустройство». Он обвиняется в злостном неисполнении решения суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2020 года Октябрьский райсуд удовлетворил иск прокурора и возложил на УК обязанность по поддержанию надлежащего состояния элементов детской площадки в поселке Талинка, включая контроль за ее техническим состоянием и соответствием требованиям безопасности.

«Однако, несмотря на наличие финансовой возможности, директор управляющей организации решение суда не исполнил. Элементы детской площадки в нормативное состояние не привел, а в мае 2022 года вопреки решению суда по его указанию работниками организации демонтированы части игрового оборудования детской площадки и спортивного комплекса», - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.