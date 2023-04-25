Число умерших от коронавируса в ХМАО достигло 2 615 человек

В 8 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 67 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 27, Ханты-Мансийске - 15, Когалыме - 9, Урае - 6. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 5 случаев заражения. На момент выявления у всех новых пациентов наблюдались симптомы ОРВИ.

Также за сутки в Югре от ковида умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в регионе, по официальным данным, стали 2 615 человек. Выздоровели за сутки 97 югорчан, за весь период - 264 616 человек.