Югорчане рассказали, на что бы не стали тратить свои деньги

Югорчане составили топ самых нерациональных трат. На первом месте оказалась покупка брендовых вещей – так посчитали 79% жителей региона, причем мужчины и женщины в этом вопросе оказались солидарны. Также в тройку ненужных расходов вошли питание в кафе и ресторанах (так ответили 56% респондентов) и сеансы психолога (47%). Об этом сообщает hh.ru.

Кроме того, в топ-5 нерациональных трат вошли beauty- и СПА-услуги (44%) и свадебное путешествие (38%). Также 26% опрошенных считают нерациональным тратить зарплату на постоянные походы в кино и театр, 18% – на постоянные поездки по России и в другие страны, 15% – на еженедельный поход по магазинам. А вот покупку новой машины и квартиры назвали нерациональным вложением средств только по 3% жителей региона.

«В свою очередь, приоритетной сферой для накоплений 65% жителей ХМАО назвали финансовую подушку безопасности (по доле таких ответов регион занял первое место в России). 53% считают нормальным копить на покупку недвижимости (квартиры, дома или дачи), 41% – на образование детей, 38% – на отпуск», – сообщили представители hh.ru.