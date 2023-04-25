В ХМАО ликвидировали первые в этом году ландшафтные пожары

На территории ХМАО ликвидировали первые в этом году ландшафтные (природные) пожары. Их площадь составила 368 га, сообщили ТАСС в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

«В Югре в Кондинском районе ликвидированы первые 11 ландшафтных пожаров на общей площади 368 га. Это первые в текущем году ландшафтные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе - очаги в поймах рек», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что действующих лесных и ландшафтных пожаров на территории региона нет.

С 28 апреля в Югре начнет действовать пожароопасный сезон. Сейчас специалисты проверяют состояния арендованных лесных участков, готовность арендаторов в части наличия техники и оборудования для тушения лесных пожаров. Также проводится пропаганда правил пожаробезопасного поведения в лесу.

В 2022 году на территории ХМАО ликвидировали более 400 лесных пожаров на площади 440 тысяч гектаров. Продолжительность пожароопасного периода составила 131 день.