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Благотворительная акция «Дети вместо цветов» вновь доступна югорчанам

Югорчане откажутся от цветов на первое сентября ради помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» вновь доступна югорчанам
Фото: freepik.com

В ХМАО стартует благотворительная акция «Дети вместо цветов». Родителям школьников предлагается подарить учителю всего один букет от класса на первое сентября, а сэкономленные деньги направить на лечение тяжелобольных детей. Информация об этом появилась на официальном сайте фонда «Алеша».

Для участия класса в акции родительский комитет проводит сбор средств — добровольная сумма от каждой семьи. Часть денег идет первого сентября на покупку одного общего букета для классного руководителя, а остальное переводят в благотворительный фонд «Алеша» на лечение ребенка с самым срочным сбором.

В прошлом году в акции приняли участие более 1300 школ из 593 городов и сел России.


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24 апреля в 16:19, просмотров: 489, комментариев: 0
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