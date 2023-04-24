В Югре эксперты оценили политику поддержания семейных ценностей

В Югре реализуется политика поддержания семьи и детей как одной из основ государства, о чем неоднократно говорил президент России. «Сегодня семья находится под наибольшим негативным давлением внешней среды. Против традиционных семейных ценностей, особенно многодетности, работает сразу несколько как экономических, так и культурно-социальных факторов. Я очень надеюсь, что предпринимаемые государством и президентом Путиным меры поддержки семей с детьми смогут переломить негативные тенденции, которые складывались на протяжении последних десятилетий», – отметила в интервью ugra-news.ru председатель Советской районной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки Ирина Райчук.

«В округе реализуется комплекс мер поддержки, который можно назвать уникальным. Статус субъекта как территории приравненной к районам крайнего увеличивает увеличивается все социальные выплаты на 50% северной надбавки и 70% районного коэффициента, – рассказал клинический и социальный психолог, философ, политолог, аспирант Института государства и права СурГУ Антон Боровихин. – Будущим матерям обеспечен доступ к медицинскому сопровождению беременности, поддержка в родах и послеродовом периоде. Дети из многодетных семей и семьи, воспитывающие детей инвалидов, получают стабильную поддержку, как имущественную, так и социальную. Обеспечен доступ 100% доступ детей до 3-х лет в детские сады. Кроме того, существует возможность направления детей в ясельные группы».

«На проводимых мною фокус-группах в самых различных аудиториях на просьбу назвать ассоциации с понятием "РОДИНА", абсолютное большинство участников отвечали: "Родина – мама. Мать. Дом. Семья". Так что, без всяких метафор и переносных смыслов, крепкая, дружная, здоровая семья – это наша национальная идея. И это хорошая идея», – отметил политолог, эксперт Изборского клуба Илья Верховский.