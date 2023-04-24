16+
Логотип Сиапресс
USD  81,4863   EUR  89,3495  

Новости

Больше новостей
Майские праздники вы проведете...
Комментировать
0
Больше опросов

​Эксперты в Югре обсудили семейные ценности

В Югре эксперты оценили политику поддержания семейных ценностей

​Эксперты в Югре обсудили семейные ценности
Фото pixabay.com

В Югре реализуется политика поддержания семьи и детей как одной из основ государства, о чем неоднократно говорил президент России. «Сегодня семья находится под наибольшим негативным давлением внешней среды. Против традиционных семейных ценностей, особенно многодетности, работает сразу несколько как экономических, так и культурно-социальных факторов. Я очень надеюсь, что предпринимаемые государством и президентом Путиным меры поддержки семей с детьми смогут переломить негативные тенденции, которые складывались на протяжении последних десятилетий», – отметила в интервью ugra-news.ru председатель Советской районной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки Ирина Райчук.

«В округе реализуется комплекс мер поддержки, который можно назвать уникальным. Статус субъекта как территории приравненной к районам крайнего увеличивает увеличивается все социальные выплаты на 50% северной надбавки и 70% районного коэффициента, – рассказал клинический и социальный психолог, философ, политолог, аспирант Института государства и права СурГУ Антон Боровихин. – Будущим матерям обеспечен доступ к медицинскому сопровождению беременности, поддержка в родах и послеродовом периоде. Дети из многодетных семей и семьи, воспитывающие детей инвалидов, получают стабильную поддержку, как имущественную, так и социальную. Обеспечен доступ 100% доступ детей до 3-х лет в детские сады. Кроме того, существует возможность направления детей в ясельные группы».

«На проводимых мною фокус-группах в самых различных аудиториях на просьбу назвать ассоциации с понятием "РОДИНА", абсолютное большинство участников отвечали: "Родина – мама. Мать. Дом. Семья". Так что, без всяких метафор и переносных смыслов, крепкая, дружная, здоровая семья – это наша национальная идея. И это хорошая идея», – отметил политолог, эксперт Изборского клуба Илья Верховский.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:51, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 1660
  2. Несовершеннолетняя девушка из Нефтеюганска выпала из окна многоэтажки и погибла 501
  3. ​ЦБ зафиксировал рекордную за 25 лет нехватку кадров в России 424
  4. ​Где, как и когда можно жарить шашлыки, чтобы не нарваться на штраф 340
  5. Вартовчанин одержал победу на первенстве Европы по самбо 329
  6. Команда уроженца Сургута выиграла в гранд-финале крупного турнира по Dota 2 318
  7. ​Бюджет на общественные перевозки не увеличивается, то есть нужно грамотно оптимизировать имеющиеся ресурсы 299
  8. Водитель «ВАЗ» в Нижневартовске устроил аварию с четырьмя пострадавшими 298
  9. Искусственный интеллект отправит человечество в отпуск 281
  10. Югорчане смогут полететь из Ханты-Мансийска на Алтай 275
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 2710
  2. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 2623
  3. Проекту «Новые имена Сургута» – 30 лет 2404
  4. ​Сбер и Правительство Югры договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития региона 2134
  5. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 1987
  6. Эх, жизнь река… 1966
  7. ​Сайма превращается… 1940
  8. ​Деньги россиян уже год как частично заперты внутри страны. Но их все равно можно инвестировать в недвижимость – через крипту 1891
  9. ​Кирилл Синютич: «Не пересматривать схему движения общественного транспорта могут себе позволить города, которые не развиваются» 1848
  10. KFC в Сургуте переименовали в «Ростикс» 1803
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4889
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4737
  3. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4597
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4574
  5. ​Галаховы 4170
  6. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3701
  7. ​Будет трудно 3647
  8. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3555
  9. ​Приглашение к разговору 3421
  10. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 3217

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика