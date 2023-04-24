В ХМАО пострадавший на детской площадке ребенок получит компенсацию в полмиллиона рублей

В ХМАО суд обязал чиновников выплатить полмиллиона рублей пострадавшему на детской площадке ребенку. Семилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с высоты, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел на ул. Светлой в поселке Октябрьское. По данным ведомства, ребенок играл на детской площадке, потерял равновесие и упал с переходного моста, не оборудованного перилами. Мальчик получил травму и был вынужден длительное время провести в больницу.

«Несчастный случай произошел по вине отсутствия должностных лиц органов местного самоуправления, не обеспечивших контроль за содержанием ограждения игрового оборудования», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Районный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию городского поселения выплатить ребенку компенсацию. Суд иск удовлетворил: в пользу мальчика взыскано 500 тыс рублей.

Уточняется, что после инцидента детскую площадку демонтировали.