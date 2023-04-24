Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Нефтеюганском районе

Пожар с погибшим произошел накануне, 23 апреля, в поселке Салым Нефтеюганского района. Пожар случился в жилом доме на ул. Речная, жертвой стал 84-летний мужчина, сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

«Пожарный расчет выезжал на ул. Речная в п. Салым, где горел жилой дом и дровяник. В результате пожара поврежден жилой дом по всей площади 96 м2, обрушена кровля на площади 70 м2, уничтожен дровяник. На пожаре погиб мужчина 1939 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Югре с 28 апреля начнет действовать пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры в лесных массивах.