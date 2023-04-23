Власти ХМАО отчитались о работе с иностранными гражданами, нарушающими законодательство

За период январь-март 2023 года 84 иностранных гражданина были вынуждены покинуть Югру и Россию: причина — нарушение порядка пребывания в стране, сообщает окружное УФССП. Показатель, кстати, почти в два раза превышает аналогичный прошлогодний: за тот же период в 2022 году было зафиксировано 44 нарушения миграционного законодательства.

«Граждане, находившиеся на территории ХМАО-Югры с нарушением порядка пребывания на территории Российской Федерации, судами были признаны виновными по ст. 18.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — отметили в пресс-службе управления. В качестве наказания за нарушение мигрантов не только выдворили из страны: им также назначили штрафы.