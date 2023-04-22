В ХМАО 48% жителей планируют посадить картофель у себя на даче

Почти половина жителей Югры (48%) планируют посадить картофель в этом году. 4 из 10 сажали корнеплод и в прошлом году, 8% — нет. Не хотят заморачиваться с посевной 50% опрошенных: чаще всего респонденты оправдывали это тем, что картофель и так стоит дешево. Об этом сообщает портал SuperJob.

«Женщины противятся посадке картошки чаще мужчин (57 и 42% соответственно). Еще чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли горожане старше 45 лет (52%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!» – подчеркнули в SuperJob.