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​Где, как и когда можно жарить шашлыки, чтобы не нарваться на штраф

Природнадзор Югры рассказал, где можно жарить шашлыки

​Где, как и когда можно жарить шашлыки, чтобы не нарваться на штраф
Фото pixabay.com

В Югре с 28 апреля начинается пожароопасный период. В это время граждане в принципе могут свободно посещать леса, но с одним из любимых развлечений – жарке шашлыков – нужно быть предельно аккуратными. Как рассказал в эфире Центра управления регионом руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский, открытый огонь будет запрещено разводить в хвойных молодняках, на лесосеках, на участках поврежденного леса и в необорудованных местах. Кроме того, в лесу нельзя бросать стекло, горящие спички, окурки и горячую золу, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.

Более серьезные запреты возникнут в случае введения особого противопожарного режима. Тогда нельзя будет посещать леса, а также охотиться и рыбачить в поймах крупных рек.

«Населению необходимо ориентироваться на информацию в Интернет-ресурсах и средствах массовой информации, а также при планировании посещении лесов можно оперативно уточнить информацию в местной администрации, в участковом лесничестве или по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00», – отметил Алексей Ковалевский.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 421, комментариев: 0
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