Губернатор Югры рассказала, какую пользу принесет голосование по благоустройству

Наталья Комарова в своих социальных сетях призвала жителей Югры активнее включаться в голосование о приоритетных проектах благоустройства, проводимое в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». По словам губернатора, у этого есть очевидная польза.

«Благодаря гражданским инициативам в городах, поселках Югры ежегодно создаются новые общественные пространства. Так, в 2022 году благоустроили 55 общественных и 27 дворовых территорий – 8 пешеходных зон, 34 детских и спортивных площадок, 9 набережных и главных площадей, 34 парков и скверов, – рассказывает глава региона. – Примеры – «Этнодеревня» в Когалыме, бульвар на набережной Оби в Нижневартовске, парк по улице Менделеева в Югорске. Жители сельского поселения Лямина (Сургутский район) теперь проводят время в «Парке культуры и отдыха» площадью почти 4,5 тыс. кв. м. Все эти объекты – победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)».

В конкурсе 2023 года принимают участие 48 проектов из 14 муниципалитетов Югры. «Приглашаю вас, уважаемые земляки, принять участие в голосовании за лучшие из них. Оно проводится на платформе до 31 мая. От вашего решения зависит, какой из проектов получит финансирование из федерального бюджета в 2023-2024 годах», – обратилась к землякам Наталья Комарова.