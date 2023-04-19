В Югре растет количество классов на карантине из-за ОРВИ и гриппа

За неделю в Югре выросло количество классов, закрытых на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, почти в 15 раз. Об этом рассказали в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью респираторными вирусами приостановлен очный формат образовательных процесса в 13 группах девяти детских садов семи МО, в 29 классах 11 школ 9 МО, одна группа колледжа Лангепаса», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что ранее был приостановлен очный формат образовательного процесса в семи группах шести детсадов пяти МО, в двух классах одной школы Ханты-Мансийского района и одной группе колледжа Лангепаса.

В настоящее время в территориальной структуре заболеваемости доминирует Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургутский район. Наибольший рост отмечают в Лангепасе, Октябрьском районе и Когалыме.