Сургутянин представит Югру на фестивале уличных искусств «Мо́сты»

Жюри определило участников третьего фестиваля уличных искусств «Мо́сты». Из 150 художников России и зарубежья выбрали 11 лучших. В их числе оказался сургутянин Александр Сажин, пишет «Сургутская трибуна».

В фестивале также примут участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Калининграда, Уфы, Архангельска и Петрозаводска. Работа над фестивальными объектами начнется в июне.

Впервые фестиваль «Мо́сты» прошел в 2021 году в Нижневартовске. В 2022 году художники работали в двух городах Югры — Нижневартовске и Сургуте. За два года в фестивале искусств поучаствовали более 40 художников и творческих объединений. Они украсили улицы югорских городов 85 авторскими работами.