В Нефтеюганске рецидивист ограбил студентку у подъезда дома

Студентка из Нефтеюганска стала жертвой грабителя. 23-летняя девушка возвращалась вечером домой с учебы, когда около подъезда на нее напал неизвестный. Угрожая ножом, он забрал у студентки телефон. Сумма ущерба составила около 126 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Оперативники изучили камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и составили фоторобот предполагаемого налетчика. Тем временем эксперты-криминалисты, детально изучили место преступления и изъяли следы обуви, а также другие вещественные доказательства. Кинологи с применением розыскной собаки обследовали микрорайон и определи пути отхода злоумышленника», — рассказали в пресс-службе.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Начиная с 2001 года он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

Оперативники изъяли похищенный телефон, мужчину поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое.