Utair запускает новые рейсы из Югры на Северный Кавказ

Авиакомпания Utair расширяет программу полетов на Кавказ. В частности, улететь в Минеральные Воды теперь можно из Ханты-Мансийска, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Северный Кавказ — одно из ключевых туристических направлений страны, поэтому в весенне-летнем сезоне мы увеличиваем количество рейсов в крупные города региона. Ввели два дополнительных рейса из Москвы в Минеральные Воды, а также начали выполнять туда полеты из Уфы и Ханты-Мансийска», — сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейсы из Минеральных Вод выполняются: в Москву, Сургут, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск. Из Грозного можно улететь: в Москву, Уфу, Баку, Дубай и Стамбул.