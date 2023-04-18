Югорская школьница, на которую упала ледяная глыба, получит 350 тысяч рублей

Прокуратура Сургутского района добилась выплаты компенсации ученице школы №1 поселка Федоровский. 11-летняя девочка получила серьезную травму год назад после того, как с крыши учебного заведения на нее упала снежно-ледяная глыба, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Несовершеннолетняя получила тяжкий вред здоровью и была госпитализирована в больницу. Длительное время ребенок проходил лечение, перенес операцию, в настоящее время имеются ограничения в физических нагрузках», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что руководство школы не обеспечило очистку крыши от снега и наледи. Прокурор внес представления руководителю районного департамента образования и молодежной политики и директору школы. Также он обратился в суд с требованием взыскать с учебного заведения и учредителя компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил.