В 19 муниципалитетах Югры пройдет модернизация коммунальной инфраструктуры

В Югре за 2023-2024 года планируется заменить 161,8 километров инженерных сетей. Модернизация коснется 19 муниципалитетов, в их числе – Сургут, Нягань, Урай, Югорск, Мегион, Нефтеюганск, Белоярский, Березовский, Октябрьский, Кондинский районы. Об этом сообщает Фонд развития территорий.

Отметим, Ханты-Мансийский автономный округ – один из регионов страны, где будет реализовано наибольшее количество мероприятий по новой программе модернизации. Всего за два года планируется выполнить 179 мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 94 – в сфере теплоснабжения, 72 – водоснабжения и 13 – водоотведения. Благодаря этому будет улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20,2 тысяч жителей региона.

Общий объем финансирования на эти цели составляет 3,05 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей – средства федерального бюджета, 1,6 млрд рублей – окружного бюджета, 291 млн рублей – местных бюджетов.