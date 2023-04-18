Тюменьстат заявил о росте доходов югорчан

В Тюменьстате сообщили о росте доходов югорчан. Так, исходя по графику номинальной зарплаты, в январе 2023 года средняя заработная плата была на уровне 91 667 рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2023 года сложилась на уровне 91 667 рублей или 106,6% в реальном исчислении к январю 2022 года», — сообщили в ведомстве.

В прошлом году в январе уровень номинальной заработной платы составлял 80,8 тысяч рублей, или 104,8% реальной начисленной зарплаты.