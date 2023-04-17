Свыше полуторы тысяч югорчан поучаствовали в ярмарке трудоустройства

В Югре прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщает пресс-служба правительства округа. В первом региональном этапе мероприятия приняли участие 18 муниципалитетов. Ярмарка собрала свыше полутора тысяч жителей Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма, Урая, Пыть-Яха, Сургута, Нягани, Нефтеюганска, Радужного, Лангепаса, Мегиона, Югорска, Кондинского, Белоярского, Березовского, Октябрьского и Советского районов.

171 работодатель предложил 932 вакансии. Например, в Ханты-Мансийске работали такие площадки, как «Водоканал», «Военный комиссариат», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

«Основная цель мероприятия — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Вместе с работодателями на площадках работали эксперты, которые помогали выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, — узнать о самых востребованных направлениях», - рассказали в пресс-службе.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня. Лучшие предложения работодателей из всех регионов представят на специально созданной странице портала «Работа России». В Югре федеральный этап пройдет на четырех площадках: в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани.