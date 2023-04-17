Житель Ваты отправился в Нижневартовск и пропал: началась проверка

Лангепасский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту исчезновения 48-летнего жителя деревни Вата Ивана Никифорова. Три месяца назад мужчина отправился на автобусе в Нижневартовск и пропал, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«Установлено, что 16 января 2023 года в 7 часов утра Никифоров И.И. уехал на рейсовом автобусе сообщением д. Вата - г. Мегион - г. Нижневартовск. Последний раз Никифоров Н.И. был замечен 16 января 2023 года в магазине, расположенном по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 29», - говорится в сообщении.

Приметы Ивана Никифорова: рост около 161 см, волосы светлые с проседью, глаза светло-синие. Особые приметы: шрам на носу длиной около 3,5 см.

Югорчан, владеющих информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с сотрудниками следственного управления по телефонам: 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52.