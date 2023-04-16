Жителей ХМАО приглашают в музеи в ночь с 20 на 21 мая

В Югре в ночь с 20 на 21 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Основная тема - «История и истории». Программа будет посвящена сохранению исторической памяти, важным событиям и выдающимся героям, сообщает пресс-служба правительства ХМАО в своем телеграм-канале.

«В ночь с 20 на 21 мая ты сможешь увидеть культурные учреждения в новом свете, окунуться в мир науки и технологий, а также больше узнать о регионе», - говорится в сообщении.

В программе предусмотрены выставки, концерты, спектакли, различные лекции и мастер-классы. Узнай подробнее о мероприятиях можно здесь.