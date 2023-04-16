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​Акция «Ночь музеев» пройдет в Югре в конце мая

Жителей ХМАО приглашают в музеи в ночь с 20 на 21 мая

​Акция «Ночь музеев» пройдет в Югре в конце мая
Фото: pixabay

В Югре в ночь с 20 на 21 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Основная тема - «История и истории». Программа будет посвящена сохранению исторической памяти, важным событиям и выдающимся героям, сообщает пресс-служба правительства ХМАО в своем телеграм-канале.

«В ночь с 20 на 21 мая ты сможешь увидеть культурные учреждения в новом свете, окунуться в мир науки и технологий, а также больше узнать о регионе», - говорится в сообщении.

В программе предусмотрены выставки, концерты, спектакли, различные лекции и мастер-классы. Узнай подробнее о мероприятиях можно здесь.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 127, комментариев: 0
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