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У 80% югорчан не нашли иммунитета к кори

У 80% жителей ХМАО нет иммунитета к кори, показало исследование «Гемотест»

У 80% югорчан не нашли иммунитета к кори
Фото: pixabay

У 80% жителей ХМАО нет иммунитета к кори. Это один из самых высоких показателей в стране, пишут РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования лаборатории «Гемотест».

«Специалисты „Гемотеста“ зафиксировали, что у 80% пациентов, проверявших свой иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае, нет защиты от вируса. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже - 75-77% людей, в Московской области - 73%», — отмечает издание.

В целом по стране этот показатель составляет 72%.

Первая и вторая прививки от кори ставятся ребенку в возрасте одного года и шести лет. После второй вакцинации иммунитет формируется в 95% случаев и сохраняется максимум на 18 лет, постепенно снижаясь вплоть до исчезновения антител из крови. По этом причине взрослым людям рекомендуется вакцинироваться каждые 5 лет.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 275, комментариев: 0
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