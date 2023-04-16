Губернатор ХМАО обсудит исполнение ее поручений в прямом эфире

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет в пятницу, 21 апреля, прямую линию «Обратная связь». Глава региона оценит исполнение поручений, данных правительству округа. В ходе прямой линии выступят авторы вопросов, которые выскажутся о своей оценке исполнения или неисполнения поручений.

«На этой встрече обсудим результаты работы региональных исполнительных органов власти. С полным списком поручений вы можете ознакомиться, перейдя на сайт admhmao.ru. В комментариях к этому посту, трансляции оставляйте свое мнение о выполненных/невыполненных поручениях, пожелания и вопросы. С вашими сообщениями будут работать специалисты правительства автономного округа, Центра управления регионом», – говорится в посте на официальной странице губернатора в VK.

Прямой эфир пройдет в аккаунтах главы региона в соцсетях и в паблике «Югра» в VK.