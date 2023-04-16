Свыше 50 дронрейсеров и болельщиков собрали соревнования в Сургутском районе

В Сургутском районе накануне, 15 апреля, прошли II открытые районные соревнования управляемых дронов DRON RACING. В БСК «Лидер» в Белом Яре собрались более 50 дронрейсеров и болельщиков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Старт соревнования дал глава района Андрей Трубецкой. Он первым запустил беспилотный летательный аппарат на площадке. «Мы делаем от себя все зависящее, чтобы в каждом поселении Сургутского района была материально-техническая база, чтобы ребята могли заниматься. Занимаются, практически все поселения - на соревнованиях они представлены», - рассказал Трубецкой.

По данным властей, с 2018 года на оснащение технопарков ушло порядка 100 млн рублей. Кроме того, ежегодно на базе школ открываются «Точки роста», которые также снабжены необходимым оборудованием.

Интерес ребят к соревнованиям растет. Если в прошлом году на них заявились только 22 человека и было 6 команд, то в этом году - уже 16 команд и 52 участника. По итогам 2022 года техническое направление в дисциплинах дополнительного образования выбрали более 35 школьников района.

«Я бы точно хотел получить такую профессию, чтобы работать с дронами в будущем. Мне очень нравится управлять ими. В школе нас учит этому педагог по технологии Александр Александрович Самойлов. Для того, чтобы попасть на эти соревнования, нам с Никитой Арантеевым и Дмитрием Шваб пришлось вставать и выехать из дома в 4 часа утра. Но мы ни о чем не жалеем, очень интересно», - рассказал дронрейсер из Угута Егор Жидков.