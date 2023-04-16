Жители Сургутского района обнаружили следы медведя в лесу недалеко от поселения

Жители Сургутского района наткнулись на следы медведя в лесу недалеко от поселения. Фотографии с места опубликованы в ВК.

«В Югре медведи стали выходить из спячки. Свежий след в Сургутском районе», — говорится в сообщении в группе «Это Юганск, детка».

В конце марта в Природнадзоре ХМАО сообщили, что медведи начали выходить из зимней спячки. Это произошло раньше обычного из-за ранней весны. В ведомстве отметили, что проснувшиеся медведи не представляют большой опасности - они терпеливо ждут новый растительный сезон. Исключение составляют самки с детенышами.