Югорские спасатели дали советы, как отпраздновать Пасху безопасно

В ГУ МЧС Югры рассказали, как отпраздновать Пасху безопасно. При нахождении в храме рекомендуется соблюдать ряд правил пожарной безопасности:

Свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды окружающих;

Быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников, закатывать рукава одежды;

Убирать концы платков и волосы - так уменьшается риск их соприкосновения с огнем свечи при наклоне головы;

Следить за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

Соблюдать дистанцию, не толпиться в одном месте с другими прихожанами.

Дома же рекомендуется устанавливать свечи на несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.