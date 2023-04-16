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​В ХМАО перекрывают дороги ради участников крестного хода

Крестный ход проходит в городах ХМАО - дороги перекрывают

​В ХМАО перекрывают дороги ради участников крестного хода
Фото: unsplash.com

В пяти городах и двух районах ХМАО ГИБДД перекрывает дороги на время проведения пасхальных богослужений в храмах и церквях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Окружная Госавтоинспекция информирует об ограничении движения в регионе в период проведения православного праздника „Светлое Христово Воскресение“. Дороги перекроют в Когалыме, Пыть-Яхе, Радужном, Нефтеюганске, Урае, Ханты-Мансийске, Междуреченском и Нижнесортымском», — говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничивается в следующих городах и поселках:

Поселок Нижнесортымский Сургутского района

— с 12:00 до 13:00 16 апреля — по улицам Северной, Сортымской, Хусаинова, Энтузиастов и Тяна.

Поселок Междуреченский Кондинского района

— с 10:30 до 13:00 16 апреля — по улицам Мира, Гагарина, Толстого, Ленина, Сибирская, Титова и Свободы.

Ханты-Мансийск

— с 20:00 15 апреля до 04:00 16 апреля — в районе дома №9 по улице Гагарина.

Нефтеюганск

— с 12:00 до 14.00 16 апреля — по улицам А.Филимонова, Парковой, Ленина и Гагарина.

Урай

— с 20:00 15 апреля до 04:00 16 апреля — по улице Узбекистанской от пересечения с Яковлева до 40 лет Победы;

— с 11:00 до 13:00 16 апреля — от дома №6 по улице Узбекистанской до Космонавтов, Шевченко, Ленина; от Шевченко до улиц Космонавтов и Пионеров.

Радужный

— с 17:00 до 22:00 15 апреля — по улицам Возрождения и Нефтяников.

Когалым

— с 12:00 до 20.00 15 апреля и с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля — в районе храма по улице Югорской;

— с 13:00 до 17.00 15 апреля и с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля — в районе храма по улице Комсомольской;

— с 12.00 до 14:00 16 апреля — от пересечения улиц Комсомольской — Береговой до пересечения Береговой — Широкой, Широкой — Лесной, Лесной — Комсомольской.

Пыть-Ях

— с 12:00 15 апреля до 02:30 16 апреля — по улице Православной, от пересечения с улицей Святослава Федорова до лыжной базы по улице Православной.


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