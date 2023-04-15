16+
Логотип Сиапресс
USD  81,5045   EUR  90,1637  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

15 югорчан отправятся служить в Президентский полк

В Югре во время весеннего призыва планируют отправить в армию более 1600 человек

15 югорчан отправятся служить в Президентский полк
Фото: army-today.ru

В Югре планируют призвать на срочную службу более 1600 парней. Набор в армию продлится до 15 июля. Об этом рассказал заместитель военного комиссара автономного округа Алексей Никифоров.

Он подчеркнул, что наибольшей популярностью у срочников пользуются научные роты. Призывники могут попасть в роту военного инновационного технополиса «Эра», а также в спортивные роты.

«Помимо этого, 15 призывников запланированы к отправке в Президентский полк», — уточнил Никифоров.

По словам представителя военкома, призывники будут обеспечены военной формой и горячим питанием в пункте сбора. После прохождения срочной службы в армии военнослужащие смогут отправиться домой сразу после увольнения. Все расходы по доставке берет на себя командования воинских частей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:10, просмотров: 139, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША 803
  2. ​В Югре два дня искали пропавшего в лесу мужчину 759
  3. В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10% 725
  4. Четверть россиян в 2022 году тратила основную часть дохода на еду 716
  5. ​Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил перспективы тюменской ФМШ 708
  6. ​Михаил Мишустин оценил научно-технический центр в Тюмени 686
  7. Михаил Мишустин и Александр Моор обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области 678
  8. ​В Югре планируется увеличить долю креативных индустрий в экономике и занятости в два раза 653
  9. ​Федеральные чиновники оценили систему школьного питания в Югре 622
  10. Женщина-инвалид из Сургута оказалась заперта в доме 597
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3756
  2. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 2618
  3. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2502
  4. Сургут попал в тройку лидеров городов РФ по качеству городской среды 1970
  5. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1959
  6. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 1929
  7. Архитектор Ботанического сада в Сургуте, весельчак, душа компании, лучший тамада, для друзей просто – Агабабыч 1854
  8. Врачи кардиоцентра Сургута помогли 16 иностранцам с болезнями сердца 1786
  9. Лжесотрудник оператора мобильной связи обманул сургутянку на 30 тысяч 1785
  10. Названо самое сложное слово в «Тотальном диктанте» 1778
  1. Отстаньте от детей 3990
  2. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3981
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3971
  4. ​Бхай или не бхай? 3945
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3829
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3756
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3696
  8. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3607
  9. Полёты во сне… и наяву 3542
  10. ​Галаховы 3212

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика