Губернатор Югры провела встречу с делегацией федерального Роспотребнадзора

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина прибыла в Ханты-Мансийск с рабочим визитом и встретилась с губернатором Натальей Комаровой. В составе делегации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека она посетила пищеблок школы №7 им. Дунина-Горкавича А.А., а также детский сад № 22 «Планета детства».

Представители службы проверили соблюдение санитарно-гигиенических норм, состояние помещений и оборудования, а также график питания, меню и возможность его выбора родителями онлайн, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«У нас широкая программа обеспечения горячим питанием детей, включая разнообразное меню с возможностью замены продуктов в случае, если есть проблемы восприятия их ребенком», – отметила в ходе встречи Наталья Комарова.

В округе запущен инновационный проект по разработке и производству белковых компонентов для детского питания, которые будут содержать антитоксичные и антибактериальные антитела к ротавирусу, кишечным инфекциям, условно-патогенным микроорганизмам.

«Югра – территория, имеющая климатические и географические особенности, поэтому, несмотря на хорошую организацию питания детей, оценка рациона все равно выявляет дефицит витаминов и микронутриентов. Учитывая, что здесь разворачивается производство уникального продукта, мы предлагаем разработать рецептуру питания детей специально для вашего региона», – отметила Ирина Брагина.

По итогам визита стороны пришли к соглашению объединить усилия правительства Югры и Роспотребнадзора по улучшению качества детского питания.