Следователи проверяют нарушение жилищных прав инвалида из Сургута

В Сургуте следователи проводят проверку о нарушении жилищных прав местной жительницы. Горожанка пожаловалась в СК, что является инвалидом и проживает в условиях, не отвечающих потребностям маломобильной категории граждан, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Заявительница сообщила, что в 2017 году по результатам обследования дома и квартиры, где она проживает, установлена невозможность их адаптирования для нужд инвалида-колясочника, в связи с чем ее семья включена в список нуждающихся на обмен жилого помещения. Однако до настоящего времени мер к решению указанного вопроса уполномоченными органами не принято», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверки действиям должностных лиц муниципалитета будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.