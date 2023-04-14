Жители югорского поселка пожаловались на закрытие детсада - СК начал проверку

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту закрытия детского сада в поселке Игрим Березовского района. На закрытие садика пожаловались местные жители. По их мнению, это нарушает права детей на получение дошкольного образования, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о планируемом закрытии детского сада в поселке Игрим Березовского района. Работники учреждения и родители детей, посещающих детский сад, считают, что представители администрации по надуманным основаниям хотят прекратить деятельность дошкольного учреждения, что лишит местных жителей необходимой детской инфраструктуры, а трудовой коллектив – рабочих мест», - говорится в сообщении.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.