16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6758   EUR  90,0035  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра – на 11 месте по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»

На конкурс «Лидеры России» заявились более 40 тысяч участников

​Югра – на 11 месте по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
Фото admhmao.ru

Конкурс управленцев «Лидеры России» продолжает прием заявок. Уже сейчас их более 40 тысяч, и Югра занимает 11 место по количеству заявок на число трудоустроенных в округе, отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Мы видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. Более 65 процентов конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов — участники в возрасте от 31 до 35 лет», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Губернатор Югры Наталья Комарова также отметила важность конкурса: «С 2017 года в нем приняли участие более 10 тысяч югорчан. Со многими из них знакома лично. Например, Артур Латыпов назначен на должность директора окружного департамента культуры. Александр Деменко стал директором департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа. Полуфиналист Тимур Закирзянов — глава Урая. Шесть этапов, восемь тематических треков.

В этом году добавлен региональный уровень — участники разработают решения задач, актуальных для Югры. Среди них, например, оптимизация процесса уборки снега, решение проблем с коммунальными задолженностями. Задача — не потерять, внедрить такие разработки. Стать участником конкурса может каждый югорчанин, но будьте готовы к серьезному отбору, уважаемые земляки. Верю в вашу победу».

В отборе могут принять участие управленцы в возрасте до 55 лет с опытом руководства не менее двух лет. Победитель получит один миллион рублей на обучение. Также можно выиграть встречу с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерную консультацию и сопровождение. Заявки принимаются до 14 мая на сайте конкурса лидерыроссии.рф.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:51, просмотров: 185, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В мэрии Сургута решили сохранить ряд дачных маршрутов почти без изменений 608
  2. В Югре подожгли базу отдыха 592
  3. В Сургуте 14 апреля временно перекроют дорогу из-за антитеррористической тренировки 507
  4. Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации 493
  5. ​Эксперты ВШЭ оценили потребность в мигрантах для сохранения населения России 487
  6. ​Югре очень нужны учителя начальных классов, а также преподаватели точных и естественных наук 461
  7. ​Три автомобиля столкнулись в Нижневартовске - пострадал молодой водитель 444
  8. ​Безработица в Югре остается на крайне низком уровне 439
  9. ​Суд вынес приговор югорчанину, напавшему с ножом и топором на росгвардейца 433
  10. Югорчане назвали самые скучные профессии 431
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3562
  2. ​Будет трудно 2451
  3. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2216
  4. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 2144
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША 2125
  6. Арктическое эпическое видео от авиакомпании Utair // РЕПОРТАЖ 1903
  7. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1753
  8. Сургут попал в тройку лидеров городов РФ по качеству городской среды 1729
  9. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 1723
  10. Сургут готовится к пробуждению клещей 1692
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3857
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3823
  3. ​Бхай или не бхай? 3806
  4. Отстаньте от детей 3797
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3695
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3562
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3547
  8. Полёты во сне… и наяву 3418
  9. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3398
  10. ​Галаховы 3063

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика