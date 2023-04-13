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​Бюджет Югры снова вырос – и по доходам, и по расходам

Казна Югры стала на почти 14 млрд рублей больше

​Бюджет Югры снова вырос – и по доходам, и по расходам
Фото admhmao.ru

На очередном заседании правительства, под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой, обсуждали изменения в закон о бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«По расчетам департамента финансов, увеличиваются доходная и расходная части бюджета. При этом решение, которое мы принимаем, обеспечивает сбалансированность и устойчивость бюджета, безусловность и безотказность в выполнении всех социальных обязательств региона», – отметила губернатор.

Как сообщила и.о. директора департамента финансов автономного округа Светлана Попкова, доходная часть бюджета на текущий год увеличилась на 13,9 млрд рублей.

«Расходная часть бюджета на 2023 год увеличена на 26,8 млрд рублей. В частности, по программе “Современное здравоохранение” — на 2,1 млрд. рублей, “Развитие образования” – на 1,9 млрд. рублей, “Социальное и демографическое развитие” – на 2,5 млрд. рублей, “Развитие жилищной сферы” – на 5,1 млрд. рублей», – добавила Светлана Попкова.

Особое внимание губернатор Югры обратила внимание на три проекта, потребовавших внесения поправок в бюджет. Это окончание строительства помещений для Ханты-Мансийского реабилитационного центра, внедрение агломерационных процессов на поселенческий уровень с целью обеспечить противопожарную и противопаводковую безопасность, а также оказание медицинской помощи гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями.

«Эти три задачи имеют прямое отношение к каждому из национальных и региональных проектов, программ, которые реализуются у нас в автономном округе», — отметила Наталья Комарова.


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Сегодня в 20:40, просмотров: 182, комментариев: 0
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