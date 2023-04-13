16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6758   EUR  90,0035  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорчанам рассказали, как выбрать яйца и куличи к Пасхе

Санврачи рассказали югорчанам, какие яйца и куличи лучше купить на Пасху

​Югорчанам рассказали, как выбрать яйца и куличи к Пасхе
Фото: pixabay

Россияне готовятся отмечать православную Пасху в предстоящее воскресенье. На прилавках магазинов уже появились готовые пасхи и куличи. Однако покупать первые попавшиеся не стоит, подчеркнули в Роспотребнадзоре ХМАО. В ведомстве дали рекомендации, как выбрать качественные и безопасные продукты.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на:

Внешний вид яиц. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, загрязнений, перьев.

Срок изготовления. Он должен быть указан на упаковке в обязательном порядке.

Срок хранения яиц. При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение: диетических яиц – не более 7 суток; столовых яиц – от 8 до 25 суток; мытых яиц – не более 12 суток.

Не следует приобретать яйца в местах несанкционированной торговли. Хранить яйца нужно в холодильнике - это позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Перед употребление рекомендуется вымыть яйца с мылом под теплой проточной водой и варить не менее 10 минут от момента полного закипания воды.

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители. На упаковке красителя должна быть указана информация об изготовителе, дата выработки, состав красителя, условия хранения и срок годности. Самым безопасным способом окрашивания яиц остается окрашивание луковой шелухой.

Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно детям.

При покупке творога для приготовления пасхи необходимо обратить внимание на следующее:

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Обратите особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, с обязательной информацией об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).

При покупке готового кулича необходимо обратить внимание на следующее:

В качественном продукте все ингредиенты должны быть натуральными: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Изделие лучше покупать в упакованном виде.

Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. На разрезе он должен быть мягким, золотисто-желтого цвета. Не допускаются пригорелости, посторонние прилипания.

Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать, отдайте предпочтение натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:41, просмотров: 299, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В мэрии Сургута решили сохранить ряд дачных маршрутов почти без изменений 608
  2. В Югре подожгли базу отдыха 592
  3. В Сургуте 14 апреля временно перекроют дорогу из-за антитеррористической тренировки 507
  4. Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации 493
  5. ​Эксперты ВШЭ оценили потребность в мигрантах для сохранения населения России 487
  6. ​Югре очень нужны учителя начальных классов, а также преподаватели точных и естественных наук 461
  7. ​Три автомобиля столкнулись в Нижневартовске - пострадал молодой водитель 444
  8. ​Безработица в Югре остается на крайне низком уровне 439
  9. ​Суд вынес приговор югорчанину, напавшему с ножом и топором на росгвардейца 433
  10. Югорчане назвали самые скучные профессии 431
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3562
  2. ​Будет трудно 2451
  3. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2216
  4. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 2144
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША 2125
  6. Арктическое эпическое видео от авиакомпании Utair // РЕПОРТАЖ 1903
  7. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1753
  8. Сургут попал в тройку лидеров городов РФ по качеству городской среды 1729
  9. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 1723
  10. Сургут готовится к пробуждению клещей 1692
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3857
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3823
  3. ​Бхай или не бхай? 3806
  4. Отстаньте от детей 3797
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3695
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3562
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3547
  8. Полёты во сне… и наяву 3418
  9. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3398
  10. ​Галаховы 3063

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика