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Двое югорчан вошли в число лучших по итогам онлайн-консультаций в ГИТИС

Творческий проект МТС объединил абитуриентов более чем из 20 уральских городов

Двое югорчан вошли в число лучших по итогам онлайн-консультаций в ГИТИС
Автор фото Ирек Камалендинов

Цифровая экосистема МТС сообщает о подведении итогов онлайн-консультаций на актерский факультет ГИТИСа. Мероприятие прошло на платформе Webinar для абитуриентов Урала 6-7 апреля в рамках творческого образовательного проекта компании «Поколение М». По результатам испытаний в число лучших вошли двое школьников из Ханты-Мансийска и Сургута.

В этом году творческий проект МТС объединил абитуриентов более чем из 20 уральских городов. Ханты-Мансийский автономный округ представляли школьники старших классов из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма и Югорска. Они читали стихи Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Али Кудряшевой, басни Крылова, Михалкова и многие другие произведения.

Из шести уральских ребят, которых на онлайн-консультациях отобрала старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева, двое 18-летних школьников из Югры - Виталина Мухиярова из Ханты-Мансийска и Артем Терехов из Сургута. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. Педагог Российского института театрального искусства отметила высокую подготовку молодых актеров. Все конкурсанты также приняли участие в ее мастер-классе, на котором абитуриенты узнали о правильном выборе репертуара для кастинга и ключевых критериях отбора в вуз.

«Родственники меня изначально настраивали на победу. Возможно, это мне придало уверенности, сразу удалось захватить внимание педагога, когда я читал прозу Надежды Теффи «Жених», лирику Константина Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» и басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю». Я получил удовольствие от прослушиваний и колоссальный опыт, который мне пригодится в будущем. Учусь с средней общеобразовательной школе № 46 с углубленным изучением отдельных предметов в Сургуте, занимаюсь в театральной студии. Мечтаю учиться у профессионального мастера, поступить в театральный вуз, а лучше всего в ГИТИС. Надеюсь, все сложится», ¾ поделился Артем Терехов.

«В Югре много талантливой молодежи. Это очередной раз продемонстрировали онлайн-консультации в ГИТИС, которые прошли уже четвертый раз в рамках проекта «Поколение М». Тем, кто не прошел испытания или не успел на них записаться, прошу не отчаиваться. Можно воспользоваться еще одним шансом. Для этого нужно зайти на pokolenie.mts.ru, посмотреть мастер-классы с мастерами проекта, затем снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузить работу на сайт до 31 мая 2023 года. Самому артистичному будет зачтено прохождение первого этапа. В дополнение к творческому зачету победитель получит поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре», ¾ рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 51, комментариев: 0
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