У 93 югорчан диагностировали коронавирус за минувшие сутки

За минувшие сутки в 19 муниципалитетах Югры выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Ханты-Мансийске - 19, Сургуте - 16, Нефтеюганском районе - 10. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 7 новых заболевших ковидом.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 17 случаев COVID-2019, среди рабочих – 22 случая, среди служащих – 16, среди медицинских работников – 5, среди пенсионеров – 25. В категории «прочие» установлено 8 случаев», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

У всех пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.

Вылечились от коронавируса за сутки в Югре 150 человек, за весь период пандемии – 263 590. Умерли за весь период 2 613 пациентов с ковидом.