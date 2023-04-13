Ректоры вузов и директора школ Югры обсудили вопросы профориентации для педагогов

Серьезные вопросы педагогического образования и подготовки учителей обсудили в Сургуте на расширенном заседании совета ректоров Югры и директоров профессиональных образовательных учреждений. Как у достаточно благополучного региона, в автономном округе все довольно неплохо с развитием материальной базы в образовании, но есть проблемы с кадрами, которые нужно системно и планомерно решать.

Одна из них – дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по точным и прикладным наукам – физике, математике, химии, информатике. «Мы испытываем острую нехватку педагогов начальных классов, математиков. А количество выпускников – педагогов начальных классов в этом году намного меньше, чем востребовано, – рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе сургутского лицея №1 Елена Вдовиченко. – К нам подходили девочки, все они социальные педагоги – увы, мы пока ничего не можем им предложить, но контактами обменялись».

«Дело в том, что дефицит кадров в некотором роде искусственный: специалистов приходит много, но через некоторое время они понимают, что с детьми работать очень сложно, и уходят из школы в другую сферу», – дополнила замдиректора по воспитательной работе сургутской школы №9 Юлия Светличная.

А если речь заходит о перспективах работы в малых городах и поселениях – ситуация только усугубляется. «Нам нужны все! Математики, учителя иностранных языков, филологи, преподаватели информатики, естествознания. К сожалению, молодежь очень неохотно идет работать в село, хотя наши школы нисколько не уступают городским», – сетует замглавы Ханты-Мансийского района Ирина Уварова.

Эти вопросы и обсуждали руководители сферы общего, профессионального и высшего образования Югры. В частности, вспомнили про еще советский опыт целевого набора и трудоустройства выпускников – когда работодатель направляет молодого человека или девушку на учебу по конкретной специальности, которая ему точно будет нужна. И, по идее, все будут довольны – учреждение получит нужного специалиста, а выпускник будет иметь абсолютную уверенность в трудоустройстве. «Назрела необходимость целевого приема в педагогические вузы. Это такой прием, который позволяет выпускникам вузов и обязывает их работать в тех местах, от которых они направлены на обучение в наши вузы», – выразил мнение председатель Совета ректоров Югры Анатолий Карпов.

Еще одно ключевое направление, которое обсудили на совете в Сургуте – профориентация. Сейчас по педагогическому профилю она начинается с 10 класса, но есть предложения запускать этот процесс уже с восьмого. «Сегодня современные технологии педагогики и психологии, в общем-то, позволяют уже в раннем возрасте выявлять тех, кто имеет определенную склонность и предрасположенность к тому, чтобы действительно быть эффективными в этой профессии. Поэтому, мне кажется, что такие подходы должны внедряться, – высказалась замгубернатора Югры Елена Шумакова. – Безусловно, они должны внедряться с тем, чтобы те люди, которые потом приходят работать педагогами, воспитателями, они были максимально приспособлены к этой профессии и действительно занимались ей с душой».

Способствовать этому будет массовое открытие педагогических классов в России – только в этом году их предполагается создать около 5 тысяч, и Югра планирует сделать свой вклад в эту серьезную цифру. «Наш университет является федеральной площадкой Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию такого направления, как виртуальный педагогический класс. У нас больше 100 человек уже записались. И уже не первый год работают. Ребята, которые обучаются в педагогических классах, поступают к нам на педагогические направления подготовки и возвращаются в школы», – отметил ректор СурГПУ Владислав Засыпкин.

Кроме того, по мнению Анатолия Карпова, важно заниматься переподготовкой имеющихся кадров: «Этому внимания очень много уделяется, выделяются большие средства на это, и надо, чтобы учитель прошел не просто формально эту переподготовку в наших вузах или где-то в других вузах. Но прошел с такой пользой, чтобы дальше он мог работать не просто в школе, а в современной школе, которая требует от него большей отдачи».

Логичным развитием этого мероприятия стала «Ярмарка вакансий» для студентов, прошедшая на базе СурГПУ. Свои предложения для потенциальных работников презентовали 64 организации со всей Югры – детсады, школы, профессиональные колледжи, вузы. Для 227 выпускников, которые получат дипломы уже этим летом, предложили больше 350 вакансий.