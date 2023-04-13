Жители Югры считают работу охранников, бухгалтеров и продавцов самой скучной

Югорчане считают, что самая скучная работу у охранников (их назвали 16% опрошенных), бухгалтеров (10%) и продавцов (7%). Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob. Причем охранники и продавцы и правда довольно часто жалуются на ежедневную скуку, а большинство бухгалтеров не согласны с этим утверждением.

«Унылой и беспросветной ежедневная работа кажется 11% операторов кол-центров, 13% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру. А вот больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (72%), воспитателей (65%) и врачей (62%)», − сообщают в сервисе.

Вместе с тем, чем старше югорчанин, тем меньше он скучает на работе.

Отметим, ранее стало известно, что уровень зарегистрированной безработицы в Югре составляет не более 0,38 процента.