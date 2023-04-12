В Югре отметили День космонавтики сменой

В День космонавтики 12 апреля в Ханты-Мансийске состоялось первое мероприятие V Всероссийской космической смены «Дежурный по планете», в рамках которого школьники со всей страны представляют свои проекты о космических технологиях.

Помимо самих участников конкурса во встрече, прошедшей в Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий, приняли участие школьники 8–10 классов, занимающиеся в «Космоквантуме», обучающиеся Югорского физико-математического лицея, а также все «Кванториумы» округа в режиме видеоконференции, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Губернатор Югры Наталья Комарова, открывавшая мероприятие, обратилась к участникам с напутствием: «После своего легендарного полета в космос Юрий Гагарин написал: “Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её”. У коренных народов Югры такое же отношение к природе, родной земле, самобытное представление о космосе. Оно отражено в творчестве Геннадия Райшева. Точно пригодится начинающим и опытным исследователям космических технологий то, что вы увидите в Галерее-мастерской Геннадия Райшева — человека ищущего, талантливого. Выставка точно подвигнет на новые идеи. Вам нести вахту будущего Югры, России, нашей планеты».

Далее последовала презентация самих проектов, в частности ЮНИИИТ были представлены новые проекты в области применения космических технологий и искусственного интеллекта.

Один из представленных проектов, «Интеллектуальная информационная система контроля изменений земель лесного фонда “Лесной контроль Югры”», посвящен разработке автоматической системы, которая позволит оперативно выявлять незаконные вырубки по космическим снимкам и информировать службы природного надзора о таких нарушениях. Этот проект также участвовал в конкурсе «Цифровой космос» в рамках всероссийского совещания Роскосмоса по дистанционному зондированию земли в марте этого года, и выиграл в номинации «Лучший проект» среди уже внедрённых.

Руководитель Центра космических услуг Глеб Кочергин отметил острую актуальность проекта: «Помимо того, что в нашем регионе добывается нефть, здесь ещё ведётся активная лесозаготовка. И эту ситуацию нужно отслеживать. Лучшим способом являются космические снимки. Но так как наш округ очень большой, то космические снимки людьми анализировать очень долго, а методы искусственного интеллекта как раз позволяют обрабатывать то гигантское количество информации, которое приходит с космических аппаратов». Он также заметил, что программу можно будет применять и для распознавания разливов нефти.

Еще один проект, разработанный учащимися Югорского физико-математического лицея Кириллом Лисовым и Родионом Кутниковым, стал победителем Хакатона от академии Яндекс среди учеников 6-11 классов.

«В рамках всероссийского Хакатона мы разработали навык на площадке Яндекс-диалога “Владыка империи”. В нашей команде пять человек с Ханты-Мансийского округа: два разработчика, сценарист, дизайнер и капитан команды», – поделились ребята.