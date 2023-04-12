Наталья Комарова в течение 2,5 часов обсуждала с югорчанами вопросы здравоохранения

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой был посвящен вопросам здравоохранения. Тема объемная, важная и касающаяся каждого, поэтому эфир продлился почти 2,5 часа и собрал более 120 тысяч просмотров на площадке ВКонтакте.

Позитивных информационных поводов там хватало. Так, по итогам 2022 года Югра оказалась третьим в стране регионом по качеству медицинской помощи, уступив только двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу, сообщает Агентство стратегических инициатив. «По здравоохранению более 43 критериев – как статистических, которые показывают результат работы системы здравоохранения, так и опросных. В рейтинге участвуют все субъекты Российской Федерации, и на этом фоне Югра держится достаточно уверенно», – рассказал директор проектов АСИ Сергей Стрежнев.

В частности, он указал на то, что югорчане высоко оценивают скорую, амбулаторную и стационарную медпомощь, у них растет ожидаемая продолжительность жизни (достигла 75,4 года), растет доля выявляемых на ранних этапах онкологических заболеваний, а также все больше людей живет в 15-минутной пешей доступности от амбулаторных медучреждений.

Все это происходит с огромными усилиями, средствами и вниманием, которое региональное руководство выделяет на сферу здравоохранения. В 2023 году уже введены в эксплуатацию амбулатория в деревне Русскинская и поликлиника в поселке Мулымья, до конца года новые амбулатории будут открыты в Локосово, Сосьве, Болчарах, Леушах, Малом Атлыме, будет завершена реконструкция поликлиники Березовской районной больницы, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Это важная составляющая. Мы стараемся ежегодно закладывать решения на этот счет для того, чтобы срок использования или эксплуатации того или иного оборудования, особенно высокотехнологичного, ни в коем случае не превышался, чтобы своевременно осуществлялся его ремонт или замена», – подчеркнула Наталья Комарова.

По словам губернатора, важным индикатором развития системы здравоохранения являются показатели рождаемости и смертности. Так, в Югре в 2022 году родились почти 18,5 тысяч детей – это 11 место в России, а по естественному приросту населения наш регион вообще шестой в стране. В течение последних пяти лет обеспеченность жителей автономного округа высокотехнологичной медпомощью превышал 95 процентов. В главных учреждениях Югры проходят операции, за которыми раньше нужно было ехать в столицы, а то и зарубеж – за пять лет были сделаны 53 трансплантации почек, восемь – печени, три – сердца, а также 33 – костного мозга. А с октября 2022 года в Окружной клинической больнице начали делать операции по пересадке роговицы глаза.

Имея немало бюджетных возможностей для покупки передовой техники, Югра не забывает и о специалистах. В конце 2022 года было принято решение о новой программе привлечения профессионалов востребованных специальностей, среди которых много медиков. Все они с первого дня трудоустройства в государственных учреждениях получат право на полный объем северных надбавок к зарплате, который жителям других регионов нужно «копить» в течение пяти лет.

Кроме того, конкретно для медработников действует 14 мер социальной поддержки. «На их основании можно претендовать на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 100 процентов, исходя из установленных нормативов и тарифов, предоставление служебных жилых помещений. Так, например, в 2022 году служебное жилье получили 130 медицинских работников, в 2023 – 24 медицинских работника», – рассказал замдиректора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

Если врач соберется переехать в сельскую местность – он может получить до 2 млн рублей «подъемных» денег из окружного бюджета, для медсестер эта сумма составляет 1 млн рублей. В случае переезда в город подобные выплаты составят 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно. Также округ может компенсировать затраты на переезд и предоставлять дополнительные отпуска, жилье, места в детских садах, а также помогать в трудоустройстве членов семьи таких востребованных специалистов.